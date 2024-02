112-nieuws: busjes staan in brand • hennepkwekerij ontdekt

08.38

Bij een explosie bij een woning in de Kolfbaanstraat in Breda is door de klap de voor en achterzijde alle ruiten van de woning kapot gesprongen. De explosie was rond half acht en het glas van de voorzijde lag door de klap op straat. De politie is met meerdere eenheden ter plaatse zijn. De bewoonster is in de ambulance gecontroleerd op mogelijke verwondingen. Buurtbewoners zeggen dat er mogelijk door twee personen iets is gegooid, de politie onderzoekt dit. De straat is afgezet voor onderzoek.