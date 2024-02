112-nieuws: busjes staan in brand • traumaheli landt op sportveld

20.54

In Kaatsheuvel is gisteravond rond halfacht iemand neergestoken. Het slachtoffer is daarbij gewond geraakt. Er is later iemand aangehouden in Waalwijk. De precieze plek van de steekpartij heeft de politie nog niet vrijgegeven. "De rol van de arrestant en de toedracht worden nog onderzocht", schrijft de politie.