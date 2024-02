Arrestatieteam valt bedrijf binnen, eigenaar hoort later dat het foutje was

Een arrestatieteam van de politie viel op een zondag in oktober een bedrijfshal binnen aan de Korenmijt in Beek en Donk, als onderdeel van een drugsonderzoek. Ze vonden kilo's waspoeder, maar geen drugs. Waarom viel ze dan met veel bombarie binnen? Eigenaar Hans Leenders hoorde weken later van de politie waarom zijn bedrijfspand verdacht bleek: "Het waspoeder had er helemaal niets mee te maken."

Met zijn bedrijf maakt hij al tientallen jaren roosters voor varkensstallen in een gebouw aan de Everbest. Zijn Poolse medewerkers wonen in het gebouw aan de Korenmijt. Daar zijn woonruimtes gemaakt in overeenstemming met de gemeente. Volgens Leenders zijn het harde werkers die ook in hun vrije tijd graag wat bijverdienen. Zo hadden ze 30 kilo waspoeder gekocht voor 45 euro, dat wilden ze in Polen met winst verkopen. Een arrestatieteam viel die zondag compleet met helmen en geweren het gebouw binnen aan de Korenmijt. Iedereen moest op de grond gaan liggen en mannen in beschermende kleding doorzochten het hele bedrijf en onderzochten ook het waspoeder. Er werd niets in beslag genomen en een paar uur later vertrokken ze weer. Leenders sprak diezelfde zondag in oktober van een misverstand. Hij had geen idee waarom ze bij zijn pand binnenvielen. Het enige wat volgens hem een aanknopingspunt kon zijn, waren de kilo's waspoeder die in het halletje stonden opgeslagen. Misschien had iemand dat aangezien voor drugs? Pas weken later kreeg Leenders meer te horen van de politie. "Dat vond ik nog het vervelendste van alles, dat het zo lang duurde. Maar ze kwamen met een verrassende uitslag", vertelt hij nuchter.

"Het waspoeder was puur toeval dat het er was, dat had er helemaal niets mee van doen."

Wat bleek: zijn bedrijfshal met alle machines ligt vlak achter het bedrijfsgebouw waar zijn medewerkers wonen. De Korenmijt had in eerste instantie geen eigen stroommeter. Toen zijn productiehal meer stroom wilde gaan afnemen, kon hij de capaciteit daar niet uitbreiden omdat het netwerk vol zat. Maar wat wel kon, was een stroommeter plaatsen in het andere pand aan de Korenmijt. Met zijn machines aan de Everbest nam hij stroom af via die nieuwe meter. Maar officieel was er op papier geen bedrijvigheid aan de Korenmijt. "Toen de politie zag dat er heel veel stroom werd afgenomen terwijl daar geen bedrijf zat, is ze daar binnengevallen. Dat daar waspoeder stond, was puur toeval, maar dat had er helemaal niets mee van doen."

