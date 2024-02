112-nieuws: A16 dicht na ongeluk • gewonde bij botsing

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

07.15 Ongeluk op A16: weg dicht De A16 bij knooppunt Galder is in de richting van Antwerpen dicht na een ongeluk tussen een motor en een vrachtwagen. Het ongeluk op de snelweg richting het zuiden gebeurde rond kwart voor zeven. Volgens onze 112-correspondent is de motorrijder gewond geraakt en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie landde een traumahelikopter op de snelweg. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt door de politie onderzocht. Dat betekent dat de snelweg voorlopig dicht zal blijven, zo geeft Rijkswaterstaat rond half acht aan. Wil je vanuit Breda in de richting van Antwerpen volg dan de omleiding vanaf knooppunt Klaverpolder via de A17, A58 en de A4. Foto: Tom van der Put / SQ Vision. Foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.

06.00 Dronken automobilist belandt in sloot De man die gisteravond met zijn auto op zijn kop in de sloot langs de parallelweg van de N279 bij Heeswijk-Dinther belandde, had te diep in het glaasje gekeken. Het gaat om een automobilist van 26 uit Bergeijk, zo meldt een wijkagent. De man kon zelf uit zijn auto komen. Volgens de wijkagent had hij voordat hij van de weg raakte en in de sloot belandde een andere auto geraakt. Bij een alcoholtest blies de man 515 ugl, bijna 2,5 keer zoveel als toegestaan. Er wordt proces verbaal opgemaakt, zo laat de wijkagent weten. Het ongeluk gebeurde iets na half tien. Foto: Sander van Gils / SQ Vision.