112-nieuws: ramkraak in Uden • autoruiten vernield in Eindhoven

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

05.52 Ramkraak bij winkelpand in Uden Op de Markt in Uden is rond kwart over vier vannacht een ramkraak gepleegd. De dieven reden met een auto de deur kapot en gingen daarna naar binnen. Daar richtten ze volgens de politie flinke schade aan. De verdachten gingen er vandoor met een onbekende buit. foto: Instagram politie_Maashorst.

05.38 Autoruiten kapot geslagen in Eindhoven In Eindhoven, in het stadsdeel Woensel-Zuid, zijn afgelopen weekend een aantal autoruiten vernield. In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 februari zijn er op de Van Thienenlaan en de Dr. Berlagelaan meerdere ramen ingeslagen. Dat gebeurde tussen twee uur 's nachts en half zeven 's ochtends. De politie is op zoek naar getuigen en naar camerabeelden waar de mogelijke daders op staan.

20.40 Bestuurder aangehouden na achtervolging In Breda is een automobilist (29) aangehouden, nadat hij op de vlucht sloeg voor de politie. Hij negeerde eerst een stopteken en reed zich daarna vast in de Sabastraat, op het fietspad. Daarna is hij te voet verder gevlucht en werd hij een paar straten verder aangehouden. Tijdens zijn vlucht gooide hij een zakje met, vermoedelijk, drugs weg uit de auto. Foto: Perry Roovers/SQ Vision. Foto: Perry Roovers/SQ Vision.