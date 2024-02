COA mag meer asielzoekers gaan opvangen in Van der Valk-hotel in Uden

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) mag driehonderd vluchtelingen gaan opvangen in het Van der Valk Hotel in Uden. Dat zijn er honderd meer dan nu. Dat heeft de rechter donderdagmiddag bepaald na een zoveelste zitting.

De opvangorganisatie had om de uitbreiding gevraagd. In het oorspronkelijke plan wilde COA ook driehonderd vluchtelingen opvangen in het hotel. De gemeente keurde de aanvraag goed en het hotel werd omgebouwd tot noodopvang met driehonderd bedden.

'Paar incidenten'

Maar daar staken omwonenden op het laatste moment een stokje voor. Na veel juridisch getouwtrek besloot de rechter vlak voor de kerstdagen dat er een tussenstap gezet moest worden 'om te kijken hoe dat gaat'.

Volgens het COA gaat het prima. "Er zijn slechts een paar incidenten op het terrein geweest en daarop is direct ingegrepen. Ook heeft iemand vanaf de openbare weg een steen gegooid richting de noodopvang. Verder gaat het goed." Daarom kan de noodopvang volgens de opvangorganisatie volledig open.

12 bezwaarpunten

Bezwaarmakers, onder leiding van advocaat Danny Snijders, waren het daar niet mee eens en kwamen met twaalf punten waarom tweehonderd asielzoekers het maximum moet blijven.

Zij klagen onder meer over een beveiligingscamera die nog niet opgehangen was in het nabijgelegen tunneltje (maar die er inmiddels wel hangt) en een poortje bij de opvang dat niet goed afgesloten kan worden. Het COA heeft daarvoor inmiddels een kaartlezer besteld zodat die poort op slot kan. Ook wordt er volgens de bezwaarmakers niet naar hen geluisterd tijdens het wekelijks overleg met het COA.

Rechter: aan voorwaarden voldaan

De rechter heeft vooral gekeken naar de veiligheid en gaat dus niet mee in het bezwaar van de omwonenden. Uit verslagen van de straatcoaches en boa's blijkt dat er geen grote incidenten geweest zijn. Ook zegt de rechter de ogen niet te kunnen sluiten voor de opvangcrisis waarmee het COA te maken heeft.

Wel ziet de rechter dat de bewonersoverleggen nog niet vlekkeloos verlopen. Daarom mogen er wel driehonderd vluchtelingen worden opgevangen, maar wel onder strengere voorwaarden:

Er moet 24 uur per dag toezicht zijn bij de noodopvang en die moet telefonisch bereikbaar zijn.

De kaartlezer bij de poort moet voor 1 maart werken.

Politie en boa's moeten meer toezicht houden op de tunnel bij de noodopvang.

Er is wekelijks overleg met omwonenden en daarbij moeten ook regelmatig restauranteigenaren, boa's en straatcoaches bij aanhaken.

De honderd extra vluchtelingen zijn een tegenslag voor sommige omwonenden en hun advocaat Danny Snijders. Zij spanden een aantal keer eerder met succes een rechtszaak aan tegen de opvang.

Geschiedenis herhaalt zich

In Den Bosch lijkt het verhaal van Uden zich nu te herhalen. Daar zouden tijdelijk 250 asielzoekers worden opgevangen in het voormalige Mövenpick Hotel aan het Pettelaarpark. Maar dinsdag schorste de rechter die vergunning.

Dat gebeurde nadat omwonenden, ondernemers én diezelfde advocaat Danny Snijders het besluit van de gemeente bij de rechter hadden aangevochten. "Er zijn raakvlakken tussen beide zaken. Zo hebben beide gemeentes te laat gehandeld en is er in beide gevallen geen rekening gehouden met bezwaren."

15.000 euro boete

Het is de tweede keer in een korte tijd dat het COA een tik te verduren krijgt. Dat terwijl er een landelijke tekort is aan opvangplekken. Onlangs besloot een andere rechtbank dat er vanaf afgelopen nacht niet meer dan tweeduizend asielzoekers in Ter Apel mogen zitten. Dat leverde op de eerste dag direct al een boete van 15.000 euro op.

Het COA kan die extra bedden in Uden en in Den Bosch op dit moment heel goed gebruiken. Maandag worden de bezwaren tegen de opvang in Den Bosch behandeld. Waarschijnlijk doet de rechter diezelfde dag nog een uitspraak.

In de noodopvang in Uden worden tot uiterlijk 1 oktober 2026 statushouders en asielzoekers opgevangen.

