112-nieuws: wegpiraat vlucht voor politie • gasleiding geraakt met graven

01.15

In Schijndel is vannacht zo'n tienduizend liter drugsafval gevonden aan de Steeg. Tien containers van ieder duizend liter lagen in het gras naast de weg tussen Schijndel en Heeswijk-Dinther. De meeste containers waren tot de rand gevuld.

Een aantal van de vaten was kapot, daardoor lekte vloeistof rechtstreeks in de berm en in een naastgelegen sloot. Met de Zuid-Willemsvaart op steenworp afstand, schaalde de hulpdiensten flink op.

De vaten zaten vol met 'een chemische, sterk stinkende vloeistof', zo meldt een 112-correspondent ter plaatse.