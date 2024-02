112-nieuws: vrachtwagen belandt in sloot • stroomstoring Bergeijk

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

06.00 Man fietst over vluchtstrook Een man fietste afgelopen nacht over de vluchtstrook van de snelweg bij Helmond. Iemand die de man daar zag, waarschuwde de politie. Agenten troffen de man wat later aan in de berm. Hij kreeg een bekeuring vanwege openbaar dronkenschap.

05.16 Vrouw slaapt in brandgang Helmond Een dronken vrouw sliep afgelopen nacht in een brandgang in Helmond. Agenten die dit zagen, spraken haar aan. Ze bleek de laatste trein naar Eindhoven gemist te hebben. Ze kreeg een proces-verbaal vanwege openbaar dronkenschap en is naar een daklozenopvang gebracht.

04.31 Stroomstoring Bergeijk Bergeijk werd afgelopen nacht getroffen door een stroomstoring. Volgens Enexis zijn minder dan 10.000 huishoudens getroffen. Hoe de stroomstoring kon ontstaan, wordt onderzocht. Enexis hoopt dat de problemen rond kwart voor negen vanochtend verholpen zullen zijn.

03.02 Automobilist moet rijbewijs inleveren Een automobilist moest afgelopen nacht zijn rijbewijs inleveren in Drimmelen. De bestuurder viel wijkagenten op door zijn rijgedrag. De automobilist bleek onder invloed van alcohol.

01.21 Vrachtwagen belandt in sloot Op de A17 bij Moerdijk is gisteravond laat een vrachtwagenchauffeur met zijn vrachtwagen van de snelweg gereden. Dit gebeurde vlakbij parkeerplaats Bazius. De chauffeur kon nog net een boom ontwijken. De vrachtwagen eindigde in een brede sloot. De chauffeur kon zelf uit zijn cabine komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Vanwege het ongeluk werd een rijstrook afgesloten, evenals de verzorgingsplaats. De vrachtwagen was gedeeltelijk gevuld met kranten. De vrachtwagenchauffeur kon ongedeerd uit de cabine komen (foto: Christian Traets/SQ Vision).