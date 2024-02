112-nieuws: brand verwoest auto's Eindhoven • ongeluk op A2 Leenderheide

05.07

De politie heeft vorige week op de A27 bij Nieuwendijk een man aangehouden die zes katalysatoren in zijn auto had liggen. Dat maakten wijkagenten uit Geertruidenberg afgelopen nacht bekend. De katalysatoren waren in redelijk nieuwe staat. De man was opgevallen toen hij op het terrein van een bedrijf liep en er ineens snel vandoor ging. Iemand die de man had gezien ging achter hem en waarschuwde de politie waar de man naartoe ging. Op de A27 werd de verdachte klemgereden. De katalysatoren bleken afkomstig van het bedrijf waar de man was betrapt. Ze waren daar onder voertuigen vandaan gehaald.