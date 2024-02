112-nieuws: gevonden explosief tot ontploffing gebracht • dode gevonden

07.58

Wanneer je vanochtend op de A2 vanuit Weert richting Eindhoven wil, moet je rekening houden met meer dan een uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk bij knooppunt Leenderheide. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Wel laat Rijkswaterstaat rond acht uur weten dat een ambulance onderweg is. Bij Leenderheide is één rijstrook dicht. Wanneer de weg weer vrij is, is nog niet duidelijk.