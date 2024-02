112-nieuws: auto vliegt in brand • botsing met vangrail

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

10.30 Auto vliegt in brand Een automobilist moest vanochtend de brandweer bellen toen hij zijn auto parkeerde aan de Slimstraat in Udenhout. Na het parkeren ontstond er brand in de motor. De auto raakte beschadigd en wordt opgetakeld.

De auto stond met een brandende motor bij het tankstation (Foto: SQ Vision/Toby de Kort).

10.15 Ouders overleden baby aangehouden In Helvoirt overleed maandag een baby in een woning aan de Schoorstraat. De politie heeft in de avond de ouders van de baby aangehouden. De recherche is een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak. Lees hier meer over de arrestaties

08.30 File op de A58 Door een ongeluk was er vanochtend vertraging op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg. Het ongeval gebeurde bij Tilburg Centrum-Oost. De rechterrijstrook is afgesloten geweest. Rond half negen was er een kwartier vertraging.

06.05 Sein- en wisselstoring: minder treinen naar Den Bosch Door een sein- en wisselstoring rijden er minder Intercitytreinen tussen Utrecht en Den Bosch. Dit duurt tot kwart over acht. Wachten op privacy instellingen...

22.55 Schot gelost bij ruzie in huis Bij een ruzie in een huis aan de Bijenstraat in De Rips is gisteravond een schot gelost, dat meldt de politie. Twee mensen zijn aangehouden. In het huis waren op het moment dat er geschoten werd, vier mensen aanwezig. Vanuit de woning is vervolgens naar de politie gebeld voor hulp, zo weet een woordvoerder te vertellen. De twee mensen die zijn aangehouden, waren niet de bewoners van het huis.

22.40 Auto met klapband vliegt in vangrail Een auto heeft gisteravond een klapband gekregen op de A50 bij Ekkersrijt. De auto kwam vanaf de John F. Kennedylaan en reed in de richting van Best. Op de flyover ter hoogte van Ekkersrijt kreeg de auto een klapband. De auto vloog eerst rechts en daarna links tegen de vangrail. Uiteindelijk kwam de auto rechts tegen de vangrail tot stilstand. De weg werd afgezet, de bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Foto: SQ Vision