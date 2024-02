112-nieuws: ook in Aarle-Rixtel vaten gedumpt • overstekende man aangereden

17.24

Er zijn vanmiddag ook aan de Bakelseweg in Aarle-Rixtel vaten met chemische stoffen gevonden. Eerder op de dag was het al raak in Tilburg. De politie denkt dat het in Aarle-Rixtel om drugsafval gaat, maar onderzoek moet nog uitsluitsel te bieden. De vaten werden aangetroffen dichtbij een sportcomplex met een voetbalveld en meerdere tennisvelden. De vaten lagen in een hoek van het terrein, verstopt onder een zeil en takken. De politie is samen met de gemeente een bestuursrechtelijk onderzoek gestart. Het is onduidelijk hoe lang de vaten op het terrein lagen.