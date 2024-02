112-nieuws: auto vat spontaan vlam • busje slaat over de kop

21.42

Op de Huisakker in Heeswijk-Dinther is gisteravond rond negen uur een auto spontaan in brand gevlogen tijdens het rijden. De inzittende raakte niet gewond. De brandweer was snel ter plekke en doofde de vlammen, maar kon ernstige schade aan de auto niet voorkomen. De auto is geheel uitgebrand.