Dit is de snelste drone ter wereld, die Max Verstappen kan bijhouden

Het was een hele uitdaging, maar Ralph Hogenbirk uit Eindhoven en zijn team zijn erin geslaagd om een zeer snelle drone te ontwikkelen. Het apparaat tikt maximaal zo'n 350 km per uur aan. Op het circuit van Silverstone in Engeland volgde de drone met gemak de testronde van de nieuwe bolide van Max Verstappen, de Oracle Red Bull Racing RB20. "Je moet bij de viaducten wel oppassen met de drone", zegt Max tegen Ralph in de promotiefilm van het energiedrankje.

"Het was ongekend en het leverde spectaculaire beelden op", vertelt Ralph Hogenbirk woensdagochtend in het radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant. Op de beelden is te zien dat de drone enkele meters boven de bolide van Max Verstappen hangt en van dichtbij de racende wereldkampioen vastlegt. "Uniek, ook omdat de nieuwe bolide van Max nog niet aan het publiek was getoond. Op volle snelheid haalt de raceauto zo'n 350 kilometer per uur. Het was een hele ervaring", zegt Ralph. Voorlopig is hij de enige die de coureur 'kan bijhouden'.

Ralph is dronepiloot en ontwikkelde met zijn bedrijf Dutch Drone Gods en Red Bull de supersnelle drone. "We hebben wel vaker projecten gedaan met de sponsor van Max. Twee jaar geleden hebben we een mountainproject in Chili gedaan. Met een drone hebben we mountainbikers gevolgd tijdens hun tocht. Naar aanleiding daarvan zijn we samen aan de slag gegaan met het ontwikkelen van de snelle drone voor de raceauto."

Een jaar later was het apparaat klaar voor gebruik. "We hadden wat al voorlopers gehad in de vorm van een raket. Dat was onze inspiratie. De rest hebben we vanaf 'nul' opgebouwd: camera inbouwen, batterijen plaatsen, meer snelheid meegeven, souplesse voor de bochten, en vooral heel veel testen. Op de indrukwekkende videobeelden zie je het resultaat."