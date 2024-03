112-nieuws: auto ondersteboven in berm • man mishandeld in Breda

09.50

Een man is vanochtend aangehouden in zijn huis aan de Koningin Julianastraat in Bergeijk. De man zou in de ochtend het hekje van buren kapotgetrapt hebben en een tod met brandbare vloeistof in de brievenbus geduwd hebben. De politieonderhandelaars hebben meer dan een uur op hem ingepraat om hem uit zijn eigen huis te krijgen, tevergeefs. Uiteindelijk ging de politie via het raam het huis binnen. Daar werd de man aangetroffen en aangehouden.

