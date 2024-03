Vrijwilliger vindt eerste kievitsei: 'Veel water in natuur is gunstig'

Geurt Elemans heeft zaterdagmiddag het eerste kievitsei van Brabant gevonden. "Het gaat niet om het eerste ei, maar het is wel mooi", vertelt vrijwilliger Elemans, die al een paar dagen zijn rondje deed om te kijken of er ergens een eitje te vinden was.

Dat gedrag van vogels uit zich op meerdere manieren. Zo kunnen ze gaan vlaggen, dat is een soort baltsen: "Ze doen hun vleugels dan omhoog en daar ontstaat een kleurenpatroon. Als je rode zijvleugeltjes ziet, dan weet je het wel." Dan is er dus een grote kans op een nestje hier of daar.

Het is dus zaak om heel goed te kijken naar de plasdras en dat vergt enige oefening. "Je moet vanaf de zijkant goed kijken, want je moet er niet op gaan lopen. Soms komt het water tot aan je knieën en je moet de vogels met rust laten, je moet ze niet verstoren natuurlijk", zegt de ervaren vrijwilliger.

Dit keer ging het anders, het ei werd gevonden in plasdras. Dat is een stuk land, waar in dit geval Brabants Landschap water heeft gepompt. De kleigrond wordt hierdoor flink drassig en dat is ideaal voor de kievit, de wulp en de grutto. "Maar het duurt nog een paar weken voordat de grutto's komen. Dat seizoen moet nog beginnen", aldus Elemans.

In 2018 spotte Elemans ook al het eerste kievitsei van Brabant. "Ik maak een ronde om mijn huis en dan monitor ik de vogels. Toen zag ik op een bouwperceel een kievit die zich verdedigde tegen een kraai." Dat vertelde Elemans genoeg en na een korte zoektocht was het eerste ei gevonden.

Die nestjes, die beginnen met kuiltjes, waar ze een ei in leggen. "Daar moet je dus op letten, of je kuiltjes ziet. Maar als het te nat is, lopen die kuiltjes onder water en dan blijven ze leeg. De kieviten kunnen ook heel veel kuiltjes maken. Soms wel tien of twintig, dus het zegt niet alles."

Het is ontzettend nat in dit jaar. Maar zoals het weer nu is, dat is de redding voor jonge vogels, weet Elemans. "Die moeten met hun lange snavel in drassige grond naar voedsel zoeken, anders verhongeren ze. De kleibodem hier is daarvoor heel gunstig. Ze hebben beschutting, want de vos komt niet door het water en ze zijn hier met meerdere vogels bij elkaar, waardoor ze zich beter kunnen verdedigen tegen buizerds en andere diersoorten.

Of de vroege vondst en de drassige grond voor een extra goed vogeljaar gaat zorgen kan Elemans niet zeggen. "Het kan nog koud worden of nog natter, ik kan niet in de toekomst kijken. Het zegt eigenlijk niet zoveel." Maar hij heeft weer het eerste kievitsei gevonden en dat is wel mooi.