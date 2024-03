112-nieuws: ongelukken op A2 en A58 • auto in vlammen op

05.51

Een auto is afgelopen nacht uitgebrand op de hoek van de straten Lange Bedde en Vingerhoed in Breda. Het vuur werd rond kwart voor vijf ontdekt. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. De politie was met twee auto's aanwezig. Agenten spraken met mensen in de buurt. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.