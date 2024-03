112-nieuws: vrachtwagen rijdt berm in • rijstrook dicht op A27

12.33

In woonzorgcentrum De Wellen aan de Driek van Erpstraat in Oss is rond halftwaalf vanochtend brand uitgebroken op het dak. De brandweer wist het vuur snel te doven. Meerdere bewoners werden geëvacueerd en de brandweer schaalde op naar middelbrand. Het is nog onduidelijk wat er precies in brand stond of waarom de brand uitbrak. Boven het pand was een beetje rook te zien.