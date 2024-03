112-nieuws: auto botst op boom in Rijen • auto door brand verwoest in Breda

05.05

Een automobilist is afgelopen nacht met zijn auto op een boom gebotst naast de Julianastraat in Rijen. De mensen die in de auto zaten, gingen er na het ongeluk vandoor. Door de klap lagen takken van de boom over het fietspad verspreid. De brandweer heeft de boom in stukken gezaagd. Onderzoek moet uitwijzen waarom de auto werd achtergelaten. Een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld en meegenomen.