112-nieuws: vernielingen auto's en huis • kans op dichte mist

20.20

Een automobilist is de macht over het stuur verloren en over de kop geslagen. De automobilist kwam met zijn rechterwielen in de berm van de N267 bij Oudheusden en verloor vervolgens de macht over het stuur. De auto sloeg over de kop en belande aan de overzijde van een slootje. De bestuurder van de auto is door het ambulance personeel nagekeken maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig getakeld.