112-nieuws: belstelbusje rijdt fietsster aan • bibliotheek ontruimd

10.20

Bibliotheekbezoekers moesten vanochtend wachten tot ze Parrotia in Roosendaal in konden. De bibliotheek aan de Markt was afgesloten omdat er veel rook in de kelder van het gebouw was. De brandweer kwam met twee blusvoertuigen naar de bibliotheek. Ze vermoeden dat de rook is ontstaan omdat er onkruid aan de voorkant is bestreden aan de voorkant van het gebouw. Of er binnen daadwerkelijk vuur is geweest, is niet duidelijk.