112-nieuws: Auto en brommobiel botsen • mannen opgepakt na schietpartij

18.33

In de bossen van Bergeijk in de buurt van de Maaij reed een jongeman met een 80cc motortje door de bossen. Hij reed in een kuil en kwam naast het pad terecht. De politie, brandweer en ambulance kwamen ter plaatse om het slachtoffer te helpen. Ook had hij zijn vrienden in kennis gesteld die zich over hem en zijn motortje ontfermden. De jongeman is met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis ter controle. Hij zou een knieletsel hebben.