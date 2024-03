Heerlijk zonnig weekeinde op komst: 'Zelfs warm voor maart'

Na een zonovergoten vrijdag wacht Brabant een zacht en zonnig weekeinde. "Zelfs warm voor maart", zegt Johnny Willemsen, weerman bij Weerplaza. Heerlijk weer om de fiets te pakken en eropuit te trekken. De zuidoostenwind waait matig, dus uit de wind is het ook goed toeven op een terras.

Zaterdag belooft een mooie dag te worden. "Niet zo zonovergoten als vrijdag, maar zaterdag wordt het flink zonnig. Er zijn af en toe wat wolkenvelden, maar daar schijnt de zon gemakkelijk doorheen", verwacht de weerman. Volgens hem kan het zelfs een lenteachtige dag worden. "In Brabant kan het wel 15 graden worden."

In de avonduren neemt de bewolking toe, waarschijnlijk blijft het wel droog. "Met 4 graden blijft de lichte nachtvorst ook achterwege."

Meer bewolking, iets minder zonnig en grotendeels droog, dat wordt het weerbeeld voor zondag. "De kans op een beetje regen is iets groter, al blijft het grootste gedeelte van de dag droog. Met 12 graden wordt het wat minder warm, maar nog steeds lekker weer. De matige wind waait uit het oosten."

Weerman Johnny neemt alvast een voorschot op het begin van de volgende week. "Maandag en dinsdag staat er regen op het programma. Niet in grote hoeveelheden. Aan het begin van de week wordt het met 10 en 11 graden geleidelijk minder zacht. Later in de week komt er weer meer ruimte voor de zon en het wordt zo'n 13 graden. De rest van de week blijft het redelijk droog."