112-nieuws: automobilisten stapelen fout op fout • agent mishandeld

00.07

De politie is een groot onderzoek gestart aan het Troyeshof waar gisteravond, na een melding van een steekpartij, in een huis een dode vrouw werd gevonden. De straat werd gisteravond aan twee kanten afgezet met lint. Er stonden erg veel busjes van het team Forensische Opsporing en er was een rechercheteam aanwezig. Voor het huis werd een grote witte tent opgezet. Het sporenonderzoek duurt waarschijnlijk tot in de ochtend. In verband met de steekpartij is een man aangehouden. Wat de relatie is tussen de twee en of het om de bewoners gaat wilde de politiewoordvoerder gisteravond nog niet kwijt.