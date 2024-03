112-nieuws: twee winkeldieven gepakt • bedrijven in de fout met gokkasten

08.45

Drie bedrijven aan de Antwerpestraatwegweg in Bergen op Zoom houden zich niet aan regels rondom tabak en kansspelautomaten. Dat blijkt uit een controle van de gemeente Bergen op Zoom samen met andere overheidsinstanties. Er zijn onder meer overtredingen vastgesteld van de Wet op kansspelen en de Algemene Plaatselijke Verordening.

Zo was er geen leidinggevende aanwezig terwijl dat wel moest, ontbraken vergunningen voor gokautomaten en lag er tabak waar geen accijns over was betaald. Ook is er in de zaken gerookt. De controle werd opgezet omdat er meldingen van overlast binnenkwamen. Het is niet duidelijk welke sancties de bedrijven boven het hoofd hangt.