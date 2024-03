Rick en zijn gezin kamperen in Nederland, want de brandstof is te duur

Steeds meer mensen moeten op de kleintjes letten door duurdere boodschappen en benzine, extra btw op frisdrank en de gemeentebelasting die flink omhoog gaat. Maar lukt dat wel? In onze serie Duurder Leven deze keer Rick (39) uit Veldhoven. "Het wordt steeds lastiger om rond te komen tot het einde van de maand."

Rick komt uit Amerika en woont nu bijna vijf jaar in Veldhoven, samen met zijn Nederlandse vrouw en hun twee kinderen. Rick werkt parttime als kok bij een groot cateringbedrijf, zijn vrouw heeft ook een baan.

Hoe is het om in Nederland te wonen?

“Ik woon nu bijna vijf jaar in Nederland and I like it here. Waar ik vandaan kom, maak je lange dagen en is er maar weinig vrije tijd."

"Ook voor mijn kinderen zijn hier meer kansen als het gaat om onderwijs. Mijn dochter heeft een leerstoornis, dyscalculie, waardoor ze veel moeite heeft met rekenen. Hier wordt ze goed opgevangen, maar in Amerika wordt het niet erkend en zijn er geen mogelijkheden."

"De gezondheidszorg is hier sowieso veel beter. Mijn zoon brak ooit een bot op twee plaatsen en als we nog in Amerika hadden gewoond, dan was ik de komende vijf tot tien jaar bezig geweest om alle medische kosten af te betalen. Een ziektekostenverzekering is er heel duur en je krijgt bijna niets vergoed."

Kunnen jullie financieel goed rondkomen?

"Het is binnen ons gezin behoorlijk krap met de kosten die steeds verder omhoog gaan. Boodschappen, brandstof voor de auto, gas, water en licht, het wordt steeds lastiger om het einde van de maand te halen."

Waar let je op als je boodschappen doet?

"Ik kijk altijd naar de aanbiedingen in de supermarkt en wat de groenten en fruit van het seizoen zijn. Dat is mijn hele leven al zo, ik weet niet beter. Mijn moeder voedde me alleen op, en we hadden het niet breed. Zij moest de eindjes aan elkaar knopen. Vlees is duur, dat laten we zoveel mogelijk liggen. Dan maar wat minder kipfilet of steak op ons bordje."

"Ik ben kok van beroep en weet goed vooruit te plannen en creatief bezig te zijn in de keuken. Dus als de bloemkool in de reclame is, maak ik daar iets lekkers mee. Ik kook gezond en we gooien bijna nooit iets weg."

Heb je een goede baan als chefkok?

“In Amerika had ik mijn eigen pizzeria. Ik verdiende goed, maar had maar tien dagen vrij per jaar, net zoals de meeste Amerikanen. Nu werk ik bij een cateringbedrijf op de campus van ASML in Veldhoven. Parttime, zodat ik meer voor de kinderen kan zorgen."

“Mijn salaris ligt wel flink lager, terwijl ik veel verantwoordelijkheid heb. Zo bedenk ik alle menu’s, werk aan nieuwe concepten en kook voor duizenden mensen. Hoewel de prijzen voor het eten dat we serveren bij ASML steeds verder stijgen, krijgen wij er als personeel geen cent bij. Dat heb ik onlangs aangekaart, want ik voel me ondergewaardeerd. Het is echt geen vetpot wat ik verdien. Helaas verandert er niets, dus ik ben nu op zoek naar een andere baan. Dit is zo niet vol te houden.”

Hoe zit ’t met de energierekening?

"Wij zijn geen grootgebruikers. Beneden is het warm in huis en we zorgen ervoor de slaapkamers ook aangenaam aanvoelen. Maar als we niet thuis zijn, dan gaat de thermostaat omlaag."

Gaan jullie op vakantie?

“Tot nu maakten we trips in Europa. Voor mij was alles onbekend, dus zo leerde ik de landen een beetje kennen. Met onze caravan zijn we naar Frankrijk geweest, en Italië."

"Af en toe gaan we naar Amerika om mijn familie en vrienden op te zoeken. Voor vliegtickets voor ons vieren zijn we ongeveer 7000 euro kwijt. De prijzen zijn flink omhooggegaan, vroeger betaalde we 500 euro per persoon. Mijn moeder betaalt meestal mee, want ze mist ons en de kleinkinderen enorm. En als we er zijn, logeren we bij haar of vrienden.”

“Waarschijnlijk blijven we dit jaar in Nederland, want de brandstofprijzen zijn zo hoog dat een kampeertrip in het buitenland er niet in zit. Voor mij is dat prima, omringd door de natuur en met een strandje in de buurt waar we oesters kunnen rapen en dan klaarmaken voor een lekker maaltje. Dat is ook leuk.”

