112-nieuws: brand in kelder appartementencomplex • dure barbecue gestolen

De politie heeft vannacht een dief achterna gezeten die bij een huis in de gemeente Land van Cuijck vermoedelijk een barbecue had gestolen. Na een korte achtervolging is de politie de man uiteindelijk kwijt geraakt. De groene barbecue is in een winkelwagentje op straat achtergelaten. De politie is op zoek naar de eigenaar.