112-nieuws: fatbiker gewond bij botsing • waterproblemen in West-Brabant

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

07.23 Waterproblemen in Ulvenhout, Galder, Zuidwest-Breda en Strijbeek Bij huizen in Ulvenhout, Zuidwest-Breda, Galder en Strijbeek komt er deze vroege ochtend geen water uit de kraan of is er sprake van lage druk. Dit is het gevolg van een storing, meldt BrabantWater. Hoe lang dit gaat duren, kan BrabantWater vooralsnog niet zeggen.

04.40 Melding overval Waalwijk Agenten doen onderzoek bij een appartement aan de Anna van Burenstraat in Waalwijk. De bewoner belde afgelopen nacht de politie omdat er mannen zijn huis zouden zijn binnengedrongen. Toen de politie aankwam, waren de verdachten er al vandoor gegaan. De bewoner is bij de overval niet gewond geraakt. Er ligt wel bloed bij het huis, wellicht van een van de verdachten. Lees hier meer. Wat er precies is voorgevallen aan de Anna van Burenstraat in Waalwijk was vrijdagochtend vroeg nog onduidelijk (foto: Iwan van Dun/SQ Vision).

00.23 Fatbiker gewond bij botsing Een bestuurder van een fatbike is gisteravond gewond geraakt bij een botsing met een auto in Best. Vermoedelijk gaf de bestuurder van de fatbike geen voorrang aan de automobilist en ging het daardoor mis. De bestuurder van de fatbike is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Ook de bestuurder van de auto liep bij de botsing 'flink letsel' op, meldt de politie. Foto: Instagram politie Boxtel-Vught-Gestel