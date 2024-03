112-nieuws: gaslek in Eindhoven • waterproblemen in West-Brabant

09.37

De politie heeft gisteravond in een loods achter een huis aan de Pastoor van Breugelstraat een werkend MDMA-drugslab gevonden. Een 39-jarige man werd meteen aangehouden. In Roosendaal werd in verband met deze vondst een 40-jarige man uit Oudenbosch gearresteerd. Wanneer is onduidelijk. De politie kwam het drugslab door onderzoek van de recherche op het spoor.

In het lab is een 'grote hoeveelheid' MDMA gevonden. "Het gaat om puur eindproduct. Ook is een grote hoeveelheid chemisch afval aangetroffen", schrijft de politie. Om wat voor hoeveelheden het gaat laat de politie in het midden.