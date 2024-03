Bloedspoor leidt politie niet naar daders van woningoverval

Agenten doen onderzoek bij een appartement aan de Anna van Burenstraat in Waalwijk. De bewoner hiervan belde donderdagnacht de politie, omdat er mannen zijn huis zouden zijn binnengedrongen. De politie heeft een bloedspoor gevolgd in de omgeving, maar heeft de daders niet gevonden.

Toen de politie aankwam, waren de verdachten er al vandoor gegaan.

Bloed

Het is volgens de politie nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De bewoner is bij de overval niet gewond geraakt. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden.

Er ligt volgens de politie wel bloed bij het huis. Agenten konden dit bloedspoor door wat straten in de buurt volgen. Ze houden er rekening mee dat wellicht een van de verdachten gewond is geraakt.