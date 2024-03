112-nieuws: vaten gevonden in buitengebied Breda • mes en bijl in auto

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

07.24 Vaten gevonden in buitengebied Breda Op het Klein Overveldsepad in het buitengebied in Breda zijn vanochtend een heleboel vaten gevonden door een jachtopziener. De brandweer heeft metingen verricht en de politie is opgeroepen. Lees hier meer. De brandweer verrichte metingen bij de vaten aan het Klein Overveldsepad in het buitengebied in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision). De vaten werden gevonden langs het Klein Overveldsepad in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

01.42 Explosie bij huis Eindhoven Bij een huis aan de Anemonestraat in Eindhoven is afgelopen nacht een explosief ontploft. De explosie verwoestte de voordeur van het huis. Dit gebeurde rond halfeen 's nachts. Bij de explosie raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek. Lees hier de details. De straat werd ruim afgezet zodat de politie uitgebreid onderzoek kon doen (foto: SQ Vision).

00.15 Vechtpartij in Baarle-Nassau De politie werd gisteravond gewaarschuwd vanwege een vechtpartij in Baarle-Nassau waarbij zo'n twintig mensen betrokken zouden zijn. Agenten hebben een van de betrokkenen aangehouden vanwege mishandeling.

23.34 Auto belandt in water in Breda Een automobiliste is gisteravond met haar auto in het water belandt aan de Kruisweide voor de IKEA-winkel. Ze raakte de controle over haar auto kwijt. Daardoor kwam de auto op het gras terecht. Vervolgens gleed de auto van het talud af. De bestuurster is door de ambulancemedewerkers nagekeken maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Een berger heeft de auto getakeld. De politie bracht de mevrouw naar huis. De auto werd door een bergingsbedrijf uit het water aan de Kruisweide in Breda gehaald (foto: Perry Roovers/SQ Vision).