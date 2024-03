112-nieuws: auto rijdt door tuin tegen boom • wagen brandt uit in Tilburg

04.01

Een automobilist is vannacht de macht over het stuur verloren aan de Broeksestraat in Babyloniënbroek. Hij is in de straat uit de bocht gevlogen en kwam tegen een boom in de tuin van een huis tot stilstand kwam. Hij raakte daarbij gewond en moest met de ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.