112-nieuws: ammoniaklekkage bij GXO Logistics • vermiste jongen is terecht

23.30

Bij GXO Logistics aan de Marga Klompéweg in Tilburg is afgelopen nacht een ammoniaklekkage geweest. Brandweer, politie en ambulance rukten met spoed uit. Uit voorzorg is het pand ontruimd. Vrachtwagens konden niet meer lossen en de medewerkers voor de nachtdienst konden niet naar binnen. De brandweer heeft in het bedrijf enkele metingen gedaan. Hoeveel er precies is gelekt, is nog onbekend.