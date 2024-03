112-nieuws: brand in verzorgingshuis • Illegaal vuurwerk gevonden

18.17

In een garagebox in Geldrop heeft de politie gisteren 23,5 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Dat werd ontdekt tijdens een controle van vijftig garageboxen in de wijk Braakhuizen-Noord. Het vuurwerk is in beslag genomen en de politie doet nader onderzoek. Ook bleek er mogelijk sprake van een geval van uitkeringsfraude. Dat wordt verder onderzocht door de uitkeringsinstanties.

Criminelen maken graag gebruik van opslaglocaties om zo spullen redelijk anoniem te kunnen stallen. Dit maakt verhuurders van deze locaties kwetsbaar. Als het vermoeden bestaat dat een eigenaar zich niet aan de regels houdt, kan de gemeente besluiten om te gaan controleren. Eind vorig jaar werden er ook al controles gedaan in de garageboxen.