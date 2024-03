112-nieuws: auto botst op boom Empel • automobilisten zijn rijbewijs kwijt

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

01.56 Automobilisten zijn rijbewijs kwijt Zes automobilisten moesten afgelopen nacht hun rijbewijs inleveren nadat ze zich niets aantrokken van de wegwerkzaamheden op de A58 bij Breda. Ze reden allemaal veel te hard. Vanwege de wegwerkzaamheden geldt daar een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur, maar de zes automobilisten reden meer dan vijftig kilometer per uur te hard. Een van hen was een vrouw die pas sinds kort haar rijbewijs heeft. Een andere automobilist bleek helemaal geen rijbewijs te hebben. Daarop namen agenten de auto waarin deze bestuurder zat in beslag. Wegwerkzaamheden op de A58 (foto: Instagram verkeerspolitie Zuidwest-Brabant).