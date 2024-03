112-nieuws: auto botst op boom Empel • spoedreparatie op A27

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

09.47 Vrachtwagenchauffeur voorkomt aanrijding Een vrachtwagenchauffeur heeft vanochtend een botsing met een viaduct in Breda voorkomen. Hij zag op tijd dat zijn vrachtwagen te hoog was om onder dit viaduct door te gaan. De politie hielp hem achteruit te rijden en te keren. Eerder deze week ging het nog wel mis in Waalwijk. Daar kwam een vrachtwagen klem te zitten onder het viaduct over de Hertog Janstraat. Lees hier meer over de vrachtwagen die klem zat onder een viaduct in Waalwijk.

09.42 Spoedreparatie op A27 De rechterrijstrook van de A27 van Gorinchem richting Breda is afgesloten bij Breda-Noord vanwege een spoedreparatie. De afsluiting leidde rond kwart voor negen 's ochtends tot een vier kilometer lange file vanaf Oosterhout, goed voor een kleine tien minuten vertraging.

08.52 Slingerende automobilist op A4 Een slingerende automobilist is gisteravond aangehouden op de A4 bij Hoogerheide. Agenten zagen hem daar rond kwart voor tien veel te hard over de weg rijden. De bestuurder, een 22-jarige man uit Roosendaal, was al eens eerder betrapt op autorijden onder invloed van drugs. Ook nu bleek dit het geval. Hij kreeg een rijverbod van 24 uur.

01.56 Automobilisten zijn rijbewijs kwijt Zes automobilisten moesten afgelopen nacht hun rijbewijs inleveren nadat ze zich niets aantrokken van de wegwerkzaamheden op de A58 bij Breda. Ze reden allemaal veel te hard. Vanwege de wegwerkzaamheden geldt daar een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur, maar de zes automobilisten reden meer dan vijftig kilometer per uur te hard. Een van hen was een vrouw die pas sinds kort haar rijbewijs heeft. Een andere automobilist bleek helemaal geen rijbewijs te hebben. Daarop namen agenten de auto waarin deze bestuurder zat in beslag. Wegwerkzaamheden op de A58 (foto: Instagram verkeerspolitie Zuidwest-Brabant).