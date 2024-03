112-nieuws: busje pakketbezorger brandt uit • biggen dood bij stalbrand

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

05.33 Biggen dood bij stalbrand in Boekel Bij een brand in een stal aan de Molenakker in Boekel zijn zondagnacht waarschijnlijk vierduizend biggen overleden. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting. Er is een verdachte aangehouden. Lees hier meer. De stalbrand was rond kwart over drie zondagnacht onder controle (foto: Kevin Kanters/SQ Vision). De brandweer bestreed het vuur in de stal in Boekel (foto: Kevin Kanters/SQ Vision).