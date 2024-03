112-nieuws: auto's botsen • tien aanhoudingen voor gedrag jaarwisseling

07.45

Op de snelweg A2 is het vanmorgen druk geweest tussen afrit Veghel en (het Gelderse) Waardenburg. Hier was over een afstand van 14 kilometer sprake van langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. Volgens de ANWB was er een kwartier extra reistijd in de richting van Utrecht. Verder vielde drukte tijdens deze dinsdagochtendspits best mee.