112-nieuws: duizenden pillen in auto • auto in de sloot

11.45

Een molotovcocktail die afgelopen nacht naar een bedrijf aan de Gasthuisring in Tilburg werd gegooid, is op het trottoir terechtgekomen. Volgens de politie is er geen brand geweest. Agenten onderzoeken de reden dat het explosief is gegooid en zoeken daarvoor getuigen. Het gebeurde rond half vijf in de ochtend. Het explosief werd gevonden bij coffeeshop Caza, die in het afgelopen jaar vaker doelwit is geweest van aanslagen met explosieven.