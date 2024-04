112-nieuws: ongeval met vijf voertuigen • automobilisten onder invloed

10.15

In Oploo ging het vanochtend al mis en op de Nieuweweg in Dongen is het ook raak: een vrouw is op de Nieuweweg in Dongen met haar auto tegen een boom gereden. De vrouw moest na de klap naar het ziekenhuis. Haar auto is zwaar toegetakeld. De weg is afgesloten door agenten die onderzoek doen.