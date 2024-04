112-nieuws: Twee gewonden na botsing met boom • ongeluk op A2

02.41

Een automobilist werd afgelopen nacht aangehouden in Breda. Een agent vermoedde dat de bestuurder onder invloed reed, en dat was ook zo. Ook een vrouw die in de auto zat, werd gevraagd even uit te stappen. Daarbij viel een gripzakje met wit poeder uit haar zak. Toen ze gefouilleerd werd, bleek dat ze een keukenmes had verstopt tussen haar benen. Zij kreeg daarop ook een proces-verbaal.