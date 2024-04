Zomers weer in aantocht: 'Er komt een enorme portie zachte lucht aan'

Het is de komende dagen even doorbijten, maar na het zuur komt het zoet. Later in de week is er zomers weer op komst, zo beloofde Johny Willemsen van Weerplaza dinsdagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant.

Ook deze dinsdagochtend begon zonnig, maar dit houden we niet. "Buien die zich 's ochtends vroeg nog bij het Franse Calais bevonden, komen deze kant uit", vertelde Johnny op de radio. "De eerste buien zijn voor het westen van de provincie, voor Bergen op Zoom en omstreken. Die schuiven in de loop van de ochtend verder over Brabant. Ook de eerste helft van de middag hebben we met fikse buien te maken. Maar later in de middag breekt de zon weer wat vaker door en wordt het droog. De temperatuur komt 's middags uit op een graad of 12, 13 bij een stevige zuidwesten wind."

"We gaan echt naar hoge temperaturen."

Ook woensdag en donderdag zal het wisselvalig zijn. Dit is het gevolg van lagedrukgebieden die over de Britse eilanden en de Noordzee trekken. "Wij krijgen dan de regen daarvan. Eerst regen. later een afwisseling van zon en buien. Dat zien we zowel woensdag als donderdag." De volgende depressie, die het weer daarna gaat bepalen, is volgens de weerman van Weerplaza een heel diepe. "Die ontstaat in de buurt van Portugal en Spanje. Die trekt niet naar ons land maar het westen van Ierland. Die brengt een stevige zuidelijke stroming op gang." Dat heeft voor ons positieve gevolgen. "We gaan echt naar hoge temperaturen", vertelde Johnny. "Vrijdag gaan we richting 20 graden, zaterdag misschien richting 25 graden."

"Stel de barbecue goed op, want er staat wel wind."