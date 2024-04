Rivieroevers vol met verloederde bootjes, maar zomaar weghalen mag niet

Van sloepjes en kajuitboten tot wrakken en zelfs kano’s. Bijna 240 boten liggen illegaal aan de wal van de rivier de Aa in Den Bosch. Vanwege de overlast en het gevaar dat ze veroorzaken wil de gemeente ze het liefst allemaal weghalen, maar dat mag niet zomaar. Daarom worden nu eerst 75 gezonken en kapotte bootjes verwijderd.

Wethouder Ralph Geers: “We merken dat sinds de coronatijd steeds meer mensen het water op gaan. We hebben geen beleid over het aanmeren, maar dat betekent niet dat dat zomaar overal mag." Het water en de oevers zijn namelijk eigendom van de gemeente Den Bosch en het Waterschap Aa en Maas. Toch werd het ene na het andere bootje achtergelaten.

Bootje varen in Den Bosch? Dat mag. Maar je boot daarna voor langere tijd zomaar ergens aanmeren mag niet zomaar. Toch ziet de gemeente Den Bosch sinds een aantal jaar steeds meer illegaal aangemeerde bootjes in de Aa, de rivier die in het centrum van Den Bosch samenkomt met de Zuid-Willemsvaart en de Dommel.

Ook kreeg de gemeente regelmatig klachten van overlast en onveiligheid van het Waterschap Aa en Maas en omwonenden. Maar de boten zomaar weghalen dat mag niet. “We kunnen nu alleen handhaven op basis van de wrakkenwet. Dus alleen gestrande, gezonken of deels gezonken bootjes mogen we weghalen”, legt de wethouder uit.

Inmiddels liggen er bijna 240 sloepjes, kajuitboten en wrakken illegaal in de rivier. Een groot deel daarvan is deels gezonken of kapot waardoor het niet meer mogelijk is om ermee te varen. “Waarom ze in zo’n slechte staat worden achtergelaten, weet niemand. Het ziet er niet uit, maar er is ook nog het gevaar dat ze natuur en milieu vervuilen”, zegt Geers.

“We merken dat er nu al minder wrakken liggen. Dat is alleen maar goed. Het gaat ons er niet om dat we de bootjes zelf weghalen, want dan kost de gemeente alleen maar geld”, volgens Geers. “Het gaat erom dat rivieren en kanalen in Den Bosch schoon en veilig zijn.”

Dinsdag zijn de eerste bootjes uit de rivier gehesen. Al gaat dat niet altijd even makkelijk. Want de gezonken bootjes zijn door het gewicht moeilijk uit het water te takelen en sommigen vallen zelfs van ouderdom uit elkaar. Het verwijderen en laten slopen van de bootjes kost de gemeente flink wat geld. Hoeveel dat uiteindelijk precies is, blijkt achteraf pas. “Het ligt eraan hoeveel bootjes we moeten weghalen.”

De andere 165 boten mogen voor nu blijven liggen. Daarover wordt later dit jaar een besluit genomen. Wethouder Geers wil plekken zoeken waar bootjes legaal kunnen worden aangemeerd. Zodat Bosschenaren die een bootje hebben die dan tegen betaling daar kunnen achterlaten.

