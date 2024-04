112-nieuws: vrouw gewond na botsing • auto rijdt gebouw binnen

21.23

Het onderzoek naar een overleden vrouw die in Elsendorp is gevonden, is afgerond. Dat laat de politie op het internetplatform X weten. De vrouw werd gistermiddag gevonden in het bosgebied aan de Ripseweg.

"Het lichaam is meegenomen voor een schouw die hopelijk meer duidelijkheid geeft. Dat zal niet vandaag nog zijn. We kunnen op dit moment dan ook nog niet meer duidelijkheid geven over de toedracht", aldus de politie.

Eerder op de dag heeft de politie met behulp van een helikopter foto's gemaakt vanuit de lucht.