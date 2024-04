112-nieuws: gewonde bij botsing • man negeert spoorbomen om bus te halen

09.25

Een man is vanmorgen in Oss langs gesloten spoorbomen gerend om een bus te kunnen halen. Agenten zagen dit gebeuren en volgden de bus om de man uiteindelijk in Heesch op de bon te kunnen slingeren.

De 35-jarige man had de overweg op de Molenstraat in Oss overgestoken. Hij werd in Heesch uit de bus gehaald en had geen moeite met de bon van 90 euro. Die vond hij niet zo erg, zei hij tegen de politie. Hij vond het vervelender dat hij alsnog zijn bus miste.