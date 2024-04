112-nieuws: auto brandt uit in Etten-Leur • aanrijding op het spoor

06.12

Een auto is afgelopen nacht uitgebrand aan de Grauwe Polder in Etten-Leur. Het vuur werd rond kwart over vijf ontdekt. De brandweer was snel aanwezig maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. De auto was geparkeerd voor een huis. Ook dat liep bij de autobrand schade op. Door de hitte raakte twee ruiten beschadigd. De politie doet onderzoek. Er raakte niemand gewond.