112-nieuws: scooterrijdster gewond bij botsing • voetganger van A58 gehaald

10.07

Een scooterrijdster is vanochtend vroeg gewond geraakt op de Sint-Antoniusweg in De Mortel. Ze kwam op een kruising in botsing met een auto. De scooterrijdster is in een ambulance onderzocht en behandeld. Ze hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Hoe de botsing kon plaatsvinden, wordt onderzocht.