Auto crasht en rijdt met lantaarnpaal op motorkap gerenoveerd huis binnen

Een automobiliste is zaterdagnacht met haar auto een huis binnengereden aan de Hoogeindseweg in Oost-, West- en Middelbeers.

De auto schoot uit de bocht op de Hoogeindseweg en ramde een lantaarnpaal voordat die zich door de gevel boorde.

Bevrijd

De auto kwam, met de lantaarnpaal nog op de motorkap, midden in de woonkamer tot stilstand. "Het had niet veel gescheeld of de auto was aan de andere kant het huis uitgekomen", laat een 112-correspondent weten. Ook aan die kant lagen brokstukken, was de muur ontzet en sneuvelde een raam.

De vrouw die in de auto zat, moest door de brandweer bevrijd worden. Zij is naar een ziekenhuis gebracht.

Avondje weg

De bewoners van het huis waar de auto in terechtkwam, waren op het moment dat de crash plaatsvond niet thuis. Zij waren een avondje weg met familie.

Het huis was net volledig gerenoveerd. De bewoners wonen hier pas twee maanden.