Illegaal feest: agent gewond, honderden feestgangers weggestuurd

Een agent is zaterdagnacht gewond geraakt bij het beëindigen van een illegaal feest in een voormalig sportcomplex op een bedrijventerrein aan De Maas in Best. Agenten waren naar De Maas gegaan na meerdere meldingen van geluidsoverlast. Toen de politie met dertien eenheden ingreep, omdat het steeds drukker leek te worden, gooiden de vele honderden bezoekers voorwerpen naar de agenten.

Om wat voor voorwerpen het ging, is niet naar buiten gebracht, maar volgens de officier van dienste stuitten de agenten op 'een enorme bak verzet'. Sommige agenten en een politiehond werden zelfs te lijf gegaan met brandblussers. Twee mensen werden aangehouden. Meerdere eenheden

Bij het politieoptreden werden ook honden ingezet. De twee aangehouden feestgangers liepen bijtwonden op. Zij zijn, evenals de gewonde agent, naar een ziekenhuis gebracht. 'Feest leek eerder een festival'

"Het feest leek eerder op een festival, met meerdere zalen en podia en zelfs een soort horecaplein", laat een 112-correspondent weten. "In de hallen stonden enorme speakermuren, subwoofers en boxen." De muziek stond zeer hard, laat de politie weten op Instagram. Het leegstaande complex ,waar voorheen een tennisvereniging gevestigd was, was al enige tijd gekraakt. Komende week zou het ontruimd worden. Buitenlandse kentekens

De agenten hadden het gebouw na enkele uren leeg. De politie schat dat er tussen de duizend en 1500 bezoekers op het feest waren afgekomen. Opvallend waren de vele internationale bezoekers. Op de parkeerplaats bij het complex waren veel buitenlandse kentekens op auto’s te zien.

De politie trad met meerdere eenheden op tegen de illegale feestgangers in Best.