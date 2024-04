112-nieuws: politieonderzoek bij visvijver • jongen valt van kademuur

00.39

Aan de Zuidwal in Den Bosch is rond halftwaalf gisteravond een jongen gewond geraakt nadat die meters van de kademuur naar beneden zou zijn gevallen. Het slachtoffer belandde vervolgens gedeeltelijk in het water. De hulpdiensten rukten groots uit. Onder meer een duikteam van de brandweer en een traumahelikopter werden gealarmeerd. Een vriend van de jongen verleende na de val eerste hulp. De brandweer hees het slachtoffer langs de ongeveer vier meter hoge kademuur omhoog. Hij is vervolgens naar een ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van een strafbaar feit.